È possibile che nessuna squadra europea di medio-alto livello abbia pensato a Rudi Garcia? (Di lunedì 27 giugno 2022) È di ieri sera la notizia che vede l’ex allenatore di Roma, Lille, Lione e Olympique Marsiglia, Rudi Garcia, essere in procinto di approdare sulla panchina dei sauditi dell’Al-Nassr (con uno stipendio di oltre cinque milioni di euro l’anno). La notizia, tuttavia, dovrebbe indurre ad una riflessione: possibile mai che nessuna squadra europea di livello medio-alto abbia pensato, per la propria panchina, al tecnico francese, disoccupato tra l’altro da oltre un anno, ossia da quando ha lasciato, nel maggio 2021, la panchina del Lione? Fa specie che in un calcio sempre più schizofrenico, in cui basta aver conseguito una promozione tra i cadetti e/o una salvezza al primo anno in A per essere iscritto nel ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 giugno 2022) È di ieri sera la notizia che vede l’ex allenatore di Roma, Lille, Lione e Olympique Marsiglia,, essere in procinto di approdare sulla panchina dei sauditi dell’Al-Nassr (con uno stipendio di oltre cinque milioni di euro l’anno). La notizia, tuttavia, dovrebbe indurre ad una riflessione:mai chedi, per la propria panchina, al tecnico francese, disoccupato tra l’altro da oltre un anno, ossia da quando ha lasciato, nel maggio 2021, la panchina del Lione? Fa specie che in un calcio sempre più schizofrenico, in cui basta aver conseguito una promozione tra i cadetti e/o una salvezza al primo anno in A per essere iscritto nel ...

Pubblicità

bendellavedova : Missili caduti oggi su civili #Kiev ricordano che ingiustificabile aggressione di Putin contro Ucraina prosegue sen… - _Nico_Piro_ : senza uno straccio di indizio da cui partire per raccontare le presidenziali (che all'epoca significava Hillary Cli… - SimoPillon : Sono un poveraccio? Possibile. Ma sono un poveraccio amato immensamente da Dio. Come te. E come tutti quei bambini… - trustjssues : mi sento crollare il mondo addosso non è possibile che deve andare sempre così non è normale non è un cazzo giusto - drsmoda2 : RT @Marcella_IsBack: La verità è che non ci sarà nessun boom di quella patacca della Meloni con FDI. Gli alleati di FI sono peggio dei pidd… -