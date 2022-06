E' morto Leonardo Del Vecchio | da Luxottica a primo azionista del colosso dell' occhialeria

(Di lunedì 27 giugno 2022) E'il fondatore die presidente di EssilorDel. Aveva 87 anni. Del. Era ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele da diverse settimane. Nato a ...

Pubblicità

ilfoglio_it : È morto Leonardo Del Vecchio. Il fondatore di Luxottica aveva 87 anni. Con la sua industria, partita dalla provinci… - sole24ore : È morto Leonardo Del Vecchio - fanpage : Il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, oggi il più grande sistema distributivo del mondo dell’… - Telefriuli1 : L’imprenditore, 87 anni, era azionista tra l'altro di Mediobanca, Generali e Covivio - Daniela73368758 : RT @seguimi2022: Quello che voleva nella sua azienda (Luxottica) tutti i dipendenti ?? e tamponati. ???????? È morto Leonardo Del Vecchio, fond… -

Del Vecchioa 87 anni, il fondatore di Luxottica tra gli uomini più ricchi d'Italia La famiglia Del Vecchio, nato a Milano il 22 maggio 1935 e cresciuto dai Martinitt dopo essere ...Il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica,Del Vecchio, 87 anni, èal San Raffaele di Milano. Era uno degli uomini più ricchi d'Italia. Cavaliere del Lavoro, l'ex Martinitt (antica istituzione milanese che accoglieva orfani e ...E' morto il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio. Aveva 87 anni. Del Vecchio. Era ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele da diverse settimane. Nato a ...Roma, 27 giu. (askanews) - "È morto Leonardo Del Vecchio. Partendo da zero, ha creato un impero globale, Luxottica, con una storia personale che è per tanti aspetti incredibile e affascinante. L'Itali ...