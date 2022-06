È morto La Capria | il Dudù più famoso delle patrie lettere

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 giugno 2022) Prima di essere il barboncino di Berlusconi, che sgusciava da palazzo Grazioli, “” o “Duddù” era per tutti Raffaele La, uno dei pochi scrittori che avesse inventato un mondo. La Sicilia non esisterebbe senza Tomasi di Lampedusa, il New Jersey senza Philip Roth, e il triangolo Napoli-Capri-Positano sarebbe molto più povero senzaLa. “C’è?” era la domanda che tutti più o meno si ponevano capitando a Capri o nel triangolo della zucchina fritta, in un misto vero-finto-verosimile da “Leoni al sole”, il magistrale film regia di Vittorio Caprioli che ritraeva un gruppo di vitelloni napoletani col male di vivere tra la Buca di Bacco e il non ancora “for profit” Sirenuse, Marina Piccola e Marina Grande. Però il mito era più forte a Capri. E lì, “” o “Duddù”, ...