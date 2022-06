E’ alle porte un’occasione per ricevere il dono dell’indulgenza plenaria (Di lunedì 27 giugno 2022) Una giornata speciale in cui attraverso la carità verso i nostri anziani, vivendo un momento felice con i nostri affetti più cari, il Papa offre a tutti i fedeli qualcosa a cui non si può rinunciare. Per tutti coloro che troppo spesso si dimenticano di andare a trovare i propri nonni, o gli anziani che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 27 giugno 2022) Una giornata speciale in cui attraverso la carità verso i nostri anziani, vivendo un momento felice con i nostri affetti più cari, il Papa offre a tutti i fedeli qualcosa a cui non si può rinunciare. Per tutti coloro che troppo spesso si dimenticano di andare a trovare i propri nonni, o gli anziani che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

Inter : L'inizio del campionato è alle porte, approfittiamo per rivedere le immagini migliori della prima metà della scorsa… - reportrai3 : Ombre di criminalità organizzata dentro Malagrotta, l’impianto bruciato alle porte di Roma. Il 22 marzo il generale… - AlexBazzaro : Secondo me, sotto sotto, i democratici Usa, in crisi nei sondaggi, con un Presidente debolissimo e le elezioni di m… - EndriShtraza : RT @ugs_ufficiale: Le immagini che arrivano da Melilla, alle porte dell’Europa, sono tragiche. Una strage di migranti, di esseri umani. I… - DodoSchisml : @dDinoPirri I Cattolici, a cui ritengo di far parte, debbono assumere posizioni più nette riguardo certi temi.Pensa… -