“Dynasties II – L’avventura della Vita” | secondo appuntamento | anticipazioni 28 giugno 

secondo appuntamento con il doc firmato BBC, «Dynasties II – L'avventura della Vita»: anticipazioni 28 giugno

secondo appuntamento con il doc firmato BBC, «Dynasties II – L'avventura della Vita», in onda martedì 28 giugno, in prima serata, su Retequattro. Prosegue il racconto di alcune iconiche specie animali, in pericolo di o in via di estinzione, note per formare gruppi familiari solidi e compatti: questa settimana sono protagonisti Puma e Iene. PUMA: negli altipiani selvaggi e remoti della Patagonia, una solitaria mamma puma, Rupestre, lotta per allevare quattro pumini, la sua cucciolata più numerosa di sempre. La famiglia deve ...

