Durante | “Galoppo diverso da Demme | vi spiego come gioca Paragone Di Maria-Maradona? Non tocchiamo Dio”

Sabatino Durante, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano, è intervenuto su "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. L'uomo mercato ha parlato sia del Paragone Di Maria-Maradona che Galoppo. Nei giorni scorsi hanno fatto scalpore le parole di Buffon su un Paragone tra Di Maria e Maradona. A proposito di ciò, Durante commenta stranito: "Non tocchiamo Dio. Tra l'altro, Di Maria negli ultimi anni non era nemmeno più un titolare fisso al Psg. A livello internazionale non è più quello di una volta. Due anni fa proposi Luis Dias per mari e monti, ed in Italia non l'ha voluto nessuno. Adesso sappiamo quanto valga. La stampa che parla di 'grande mercato' delle italiane,

