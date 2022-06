Duilio Balducchi non c' è più | ma il mondo dell' autotrasporto continuerà a farsi guidare dai suoi insegnamenti

(Di lunedì 27 giugno 2022) Fuori, nel piazzale, c'era posteggiato il camion sul quale ifigli hanno fatto disegnare il suo ritratto, per ricordare tutti i giorni, sulle strade, la straordinaria passione che papà...

... presidente della Fondazione Arché e nipote die decine di colleghi, ma soprattutto amici di sempre, pronti a ricordare (in occasione del consiglio nazionale della fai ospitato ...... che intervenendo alla riunione del Consiglio nazionale della federazione ospitato a Bergamo (anche per ricordare, a due anni dalla scomparsa, il presidente onorario nazionale, ... Autotrasportatori Bergamo, il ricordo di Duilio Balducchi e il bilancio: «Costi aumentati del 20%» Il Consiglio nazionale della Fai a Bergamo. Uggè: «Il mestiere è cambiato e attira sempre di meno i giovani, servono cambiamenti». Bendotti: contributi pubblici inadeguati e non ancora arrivati ...