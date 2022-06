«Due ragazzi sniffano cocaina nella metro di Milano», la denuncia di un passeggero nel giorno dello sciopero Atm – Il video (Di lunedì 27 giugno 2022) Due ragazzi hanno sniffato una sostanza che pare essere cocaina in metropolitana a Milano. I due giovani fanno tutto alla luce del sole: stendono la polvere bianca sullo schermo del telefono, con una carta di pagamento la dividono i strisce monoporzione e poi la sniffano aiutandosi con un cilindretto. Il tutto in mezzo al vagone della metropolitana che – come si sente nell’audio – si sta approcciando alla fermata De Angeli, sulla linea rossa. La maggior parte dei posti a sedere sono occupati, ma il gesto dei ragazzi non sembra suscitare particolare clamore tra i presenti. Appena le porte del convoglio si aprono, i due si affrettano a nascondere lo stupefacente. Il filmato circola nei gruppi Whatsapp e Telegram dei dipendenti Atm (l’Azienda dei trasporti milanesi) ed è ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) Duehanno sniffato una sostanza che pare essereinpolitana a. I due giovani fanno tutto alla luce del sole: stendono la polvere bianca sullo schermo del telefono, con una carta di pagamento la dividono i strisce monoporzione e poi laaiutandosi con un cilindretto. Il tutto in mezzo al vagone dellapolitana che – come si sente nell’audio – si sta approcciando alla fermata De Angeli, sulla linea rossa. La maggior parte dei posti a sedere sono occupati, ma il gesto deinon sembra suscitare particolare clamore tra i presenti. Appena le porte del convoglio si aprono, i due si affrettano a nascondere lo stupefacente. Il filmato circola nei gruppi Whatsapp e Telegram dei dipendenti Atm (l’Azienda dei trasporti milanesi) ed è ...

Pubblicità

repubblica : Due ragazzi sniffano cocaina in metro' a Milano davanti a tutti: il video girato da un passeggero - ciccioio99 : ...guai a dirgli qualcosa o qualche attore, cantante o chi per lui di turno ti fa dei pipponi colossali. Sssshhhhhh - Veronic69865213 : @gaia96487023 Sta gente non stanno bene ma perché non li lascia stare a questi due ragazzi - newsmarijuanait : Tutti concentrati sulla #cannabis ma il vero problema è la #cocaina ma ormai è una #droga istituzionalizzata e ness… - ilmessaggeroit : Milano, due ragazzi sniffano cocaina nella metro davanti agli occhi degli altri passeggeri -