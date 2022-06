Drusilla Foer, l’Almanacco del Giorno Dopo cancellato? Ecco come stanno le cose (Di lunedì 27 giugno 2022) Attualmente Drusilla Foer sta conducendo su Rai2, l’Almanacco del Giorno Dopo. Stando ad alcune indiscrezioni, l’impegno della conduttrice raddoppierà. Dove seguire Drusilla Foer? l’Almanacco del Giorno Dopo va in onda dal lunedì al venerdì alle 19:50 su Rai2. Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, l’impegno serale di Drusilla Foer non sarà cancellato in autunno ma bensì raddoppierà. La rete ammiraglia sembra puntare forte sul personaggio di Gianluca Gori: “Questa trasmissione dovrebbe tornare in onda con un nuovo ciclo di puntate il prossimo mese di dicembre”. La messa in onda dell’edizione invernale de l’Almanacco del ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 giugno 2022) Attualmentesta conducendo su Rai2,del. Stando ad alcune indiscrezioni, l’impegno della conduttrice raddoppierà. Dove seguiredelva in onda dal lunedì al venerdì alle 19:50 su Rai2. Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, l’impegno serale dinon saràin autunno ma bensì raddoppierà. La rete ammiraglia sembra puntare forte sul personaggio di Gianluca Gori: “Questa trasmissione dovrebbe tornare in onda con un nuovo ciclo di puntate il prossimo mese di dicembre”. La messa in onda dell’edizione invernale dedel ...

