Dramma in autostrada, papà e figlia morti insieme. Erica e Vito Nicola, 26 e 56 anni, tornavano a casa (Di lunedì 27 giugno 2022) Tragedia sulla strada, padre e figlia perdono la vita in un Drammatico incidente. Erica Petrelli e il papà Vito Nicola si trovavano a bordo dell’autovettura e stavano rientrando in Puglia da Milano. Purtroppo il mezzo è stato coinvolto in uno schianto poi rivelatori fatale. Per la 26enne e il 56enne nulla da fare. Erica e Vito Nicola Petrelli morti nel tragico incidente, le parole di dolore del sindaco di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, Davide Del Re: “Sono molto addolorato, l’intera città di Cassano si stringe intorno ai familiari. Un atroce destino spezza due giovani vite. Sentite condoglianze”. Erica e Vito Nicola Petrelli morti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Tragedia sulla strada, padre eperdono la vita in untico incidente.Petrelli e ilsi trovavano a bordo dell’autovettura e stavano rientrando in Puglia da Milano. Purtroppo il mezzo è stato coinvolto in uno schianto poi rivelatori fatale. Per la 26enne e il 56enne nulla da fare.Petrellinel tragico incidente, le parole di dolore del sindaco di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, Davide Del Re: “Sono molto addolorato, l’intera città di Cassano si stringe intorno ai familiari. Un atroce destino spezza due giovani vite. Sentite condoglianze”.Petrelli...

Pubblicità

infoitinterno : Dramma mortale con 2 decessi in autostrada A7 Milano Genova: video e nomi dei conducenti che hanno perso la vita - infoitinterno : Incidente mortale autostrada A1, il dramma del camion ribaltato con incendio della candeggina [video] - Antizanz : @marangelo2005 @KeyshonIMP @FrancVelvet @analiticamente1 @Nrg8000 A me ricorda tanto Popasna: sembrava un dramma, c… - viverefano : Tremendo schianto in autostrada, morti padre e figlio: altre due persone in prognosi riservata… -