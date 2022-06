Draghi: “Più rapidi sullo sblocco del grano, entro settembre” (Di lunedì 27 giugno 2022) ELMAU – “Dobbiamo accelerare i nostri sforzi sul fronte della sicurezza alimentare. È essenziale sbloccare il grano in Ucraina molto prima di metà settembre, quando arriverà il nuovo raccolto. Dobbiamo dare tutto il nostro sostegno alle Nazioni Unite, perché possa procedere più velocemente nel suo lavoro di mediazione”. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il presidente del consiglio Mario Draghi nel corso della prima sessione di lavoro del G7. Draghi ha poi affermato che “mettere un tetto al prezzo dei combustibili fossili importati dalla Russia ha un obiettivo geopolitico oltre che economico e sociale. Dobbiamo ridurre i nostri finanziamenti alla Russia. E dobbiamo eliminare una delle principali cause dell’inflazione. Anche quando i prezzi dell’energia scenderanno, ha aggiunto – non è pensabile tornare ad ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 giugno 2022) ELMAU – “Dobbiamo accelerare i nostri sforzi sul fronte della sicurezza alimentare. È essenziale sbloccare ilin Ucraina molto prima di metà, quando arriverà il nuovo raccolto. Dobbiamo dare tutto il nostro sostegno alle Nazioni Unite, perché possa procedere più velocemente nel suo lavoro di mediazione”. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il presidente del consiglio Marionel corso della prima sessione di lavoro del G7.ha poi affermato che “mettere un tetto al prezzo dei combustibili fossili importati dalla Russia ha un obiettivo geopolitico oltre che economico e sociale. Dobbiamo ridurre i nostri finanziamenti alla Russia. E dobbiamo eliminare una delle principali cause dell’inflazione. Anche quando i prezzi dell’energia scenderanno, ha aggiunto – non è pensabile tornare ad ...

