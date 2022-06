Draghi al G7 “Putin non deve vincere, uniti nel sostegno all’Ucraina” (Di lunedì 27 giugno 2022) ELMAU (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Putin non deve vincere. Noi restiamo uniti a sostegno dell’Ucraina”. Così il premier MarioDraghi, secondo quanto si apprende, nel corso della sessione dilavoro del G7 dedicata alla guerra in Ucraina.“Siamo uniti con l’Ucraina, perchè se l’Ucraina perde, tutte le democrazie perdono. Se l’Ucraina perde, sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace”, ha sottolineato il presidente del Consiglio.“La decisione di dare all’Ucraina lo status di candidato per l’UE è importante per l’Ucraina ma anche per l’Unione Europea – ha aggiunto Draghi -. L’Unione Europea ha mutato in modo profondo il suo atteggiamento verso i Paesi vicini, la sua strategia di lungo periodo. E’ un ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 giugno 2022) ELMAU (GERMANIA) (ITALPRESS) – “non. Noi restiamodell’Ucraina”. Così il premier Mario, secondo quanto si apprende, nel corso della sessione dilavoro del G7 dedicata alla guerra in Ucraina.“Siamocon l’Ucraina, perchè se l’Ucraina perde, tutte le democrazie perdono. Se l’Ucraina perde, sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace”, ha sottolineato il presidente del Consiglio.“La decisione di darelo status di candidato per l’UE è importante per l’Ucraina ma anche per l’Unione Europea – ha aggiunto-. L’Unione Europea ha mutato in modo profondo il suo atteggiamento verso i Paesi vicini, la sua strategia di lungo periodo. E’ un ...

