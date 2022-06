Dota 2 | clamoroso | Illidan lascia Team Empire dopo un solo giorno

(Di lunedì 27 giugno 2022) Gli appassionati di esports sanno bene che isono sempre pronti a modificare i propri roster, arrivando anche a sostituire giocatori che sono arrivati da poco. Tuttavia, i fan dinon potevano immaginare che Ilya “” Pivcaevsse ilappena 24 ore dal suo ingaggio.aver annunciato il suo ritorno sulla scena competitiva di2 proprio con ilsul suo canale personale Telegram,ha detto addio alla squadra appena unil suo arrivo. Nel suo ultimo post su Telegram, il giocatore ha spiegato di essersi reso conto dell’esistenza di un divario in termini di abilità che lo avrebbe ...

