Dora Maar: fotografa talentuosa del Novecento (Di lunedì 27 giugno 2022) Artcurial propone oggi un'asta di immagini inedite dell'amante e musa di Pablo Picasso, Dora Maar. Alcuni scatti mostrano il pittore e scultore nella vita privata, nella casa in Costa Azzurra e a Antibes. La vendita è un appuntamento imperdibile per i collezionisti che intendono conoscere meglio la vicenda umana e artistica della fotografa.

