Dopo il «vaffa» all'avversario davanti alle telecamere, Tamberi si scusa: «Sono stato provocato…» – Il video (Di lunedì 27 giugno 2022) Arrivano le scuse del campione olimpico Gianmarco Tamberi Dopo che ha mandato un "vaffa" esplicito alla fine della gara di salto in alto, agli Assoluti di atletica di Rieti. L'insulto è stato ripreso da un video in cui si vedono gli atleti Fassinotti e Tamberi che stanno per stringersi la mano, ma Gimbo rifiuta il gesto per poi farsi scappare un "vaffa". «In primo luogo ci tengo a scusarmi, perché ho reagito a una provocazione e questo é sbagliato», ha detto l'atleta su un video che ha pubblicato oggi sui social, in cui ha spiegato i motivi del gesto costatogli anche un cartellino giallo dalla Fidal. Si è detto dispiaciuto di esser stato tacciato di antisportività e ha spiegato di aver reagito a una ...

