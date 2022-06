Dopo i ballottaggi altolà di Meloni agli alleati | ' ' Stop litigi e vediamoci' '

Pubblicità

marcotravaglio : Stasera, dopo i #ballottaggi, tutti lacrimeranno sull’astensionismo, la distanza fra Paese e Palazzo, l’esigenza di… - you_trend : ?? Nei 13 capoluoghi in cui si sono tenuti i #ballottaggi il centrodestra aveva 10 sindaci e il centrosinistra 3. Do… - Giorgiolaporta : Analisi delle #elezioniamministrative2022 dopo i #ballottaggi. #CDX conquista 4 capoluoghi di regione su 5, strappa… - bepino19 : RT @mbartolotta63: Dopo il grande successo di #ItaliaViva ai ballottaggi, appena proveranno ad appoggiare qualcuno, sarà tutto un toccarsi… - marco42635789 : RT @carettamc11: La #sinistra canta vittoria dopo i #ballottaggi alle #amministrative. I numeri ovviamente parlano di tutt'altro, ma se #Le… -

RaiNews

Che succede al centrodestraPoi uno sguardo al centrodestra. 'In questa tornata elettorale - dice Berlusconi - governa due Comuni in più, fra quelli superiori ai 15.000 abitanti e ...Il giornola debacle dei, il centrodestra conferma l'implosione iniziata ai tempi del Mattarella bis e si lecca le ferite, provando a ricomporre i cocci, soprattutto quelli di Verona, dove il ... I ballottaggi nei 13 capoluoghi: 7 sindaci al centrosinistra, 4 al centrodestra, 2 a liste civiche - Tommasi: premiata campagna elettorale senza insulti - Tommasi: premiata campagna elettorale senza insulti Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Il giorno dopo la debacle dei ballottaggi, il centrodestra conferma l'implosione iniziata ai tempi del Mattarella bis e si lecca le ferite, provando a ricomporre i ...Roma, 27 giu. (askanews) - "Purtroppo ieri non ha vinto nessuno, ha perso la democrazia". Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un videomessaggio diffuso sui social, sottoline ...