Don Rubbi | il vescovo Beschi annuncia la conclusione dell’istruttoria | sarà beato

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 giugno 2022) Martedì 28 giugno alle 17 ildi Bergamo, monsignor Francescopresiederà una messa nella chiesa di Sorisole e annuncerà la chiusuradiocesana del processo di beatificazione di don Antonio. Tutta la documentazione raccolta in questi anni – grazie alla paziente e saggia operosità del professor Luigi Roffia, direttore del Centro Studi don– è stata controllata e verrà sigillata da due due notai di Bergamo per essere poi inviata alla Sacra Congregazione delle cause dei Santi in Vaticano a Roma. Una formalità che apre la possibilità per il primo parroco della diocesi di Bergamo di salire agli onori degli altari. Una formalità, perché da sempre Sorisole e migliaia di devoti considerano don Antonio(1693-1785) da sempre santo, infatti, viene ...