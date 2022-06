Diritti tv, il Milan è solo al terzo posto per gli incassi: i dettagli (Di lunedì 27 giugno 2022) Pubblicati gli incassi delle 20 squadre di Serie A dovuti alla ripartizione dei Diritti tv: solo terzo posto per il Milan campione d'Italia Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 giugno 2022) Pubblicati glidelle 20 squadre di Serie A dovuti alla ripartizione deitv:per ilcampione d'Italia

Pubblicità

danielerizzard2 : RT @marifcinter: Ripartizione diritti tv (italiani) stagione 2021/2022: Inter 84,2 mln Juve 77,9 mln Milan 77,8 mln Napoli 68,5 mln Roma… - ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #diritti tv, prima #inter poi #Juventus e #Milan - Pall_Gonfiato : #diritti tv, prima #inter poi #Juventus e #Milan - lucagran : RT @Rossonerosemper: Incredibile il danno fatto per quel Milan-Juve a porte chiuse. Ancora più incredibile in un anno così non calcolare i… - Rossonerosemper : Incredibile il danno fatto per quel Milan-Juve a porte chiuse. Ancora più incredibile in un anno così non calcolar… -