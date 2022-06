Diretta "Usano la Bielorussia per colpire Kiev": il ruggito degli Stati Uniti, sfida totale allo zar (Di lunedì 27 giugno 2022) La guerra prosegue e non accenna a fermarsi. I lavori del G7 in Germania hanno ribadito la direzione dell'Occidente: sostegno all'Ucraina finchè serve. Al momento dunque resta fuori dal campo l'ipotesi della ripresa dei negoziati e il conflitto nelle prossime settimane potrebbe farsi più duro. Un conflitto che adesso vede i russi sfondare a Est e gli ucraini resistere con la richiesta dell'invio di nuove armi da parte di Europa e Stati Uniti. Ore 6.59 Bombardata Odessa: "Ci sono almeno sei feriti" I russi hanno lanciato un attacco missilistico nella regione ucraina sudoccidentale di Odessa utilizzando bombardieri Tu-22M, riferisce stamani l'agenzia Ukrinform citando le autorita' locali. Ore 5.35 Gli Usa condannano la Bielorussia: "Consente alla Russia di usare il suo territorio per uccidere civili" "Il regime di Lukashenko continua ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) La guerra prosegue e non accenna a fermarsi. I lavori del G7 in Germania hanno ribadito la direzione dell'Occidente: sostegno all'Ucraina finchè serve. Al momento dunque resta fuori dal campo l'ipotesi della ripresa dei negoziati e il conflitto nelle prossime settimane potrebbe farsi più duro. Un conflitto che adesso vede i russi sfondare a Est e gli ucraini resistere con la richiesta dell'invio di nuove armi da parte di Europa e. Ore 6.59 Bombardata Odessa: "Ci sono almeno sei feriti" I russi hanno lanciato un attacco missilistico nella regione ucraina sudoccidentale di Odessa utilizzando bombardieri Tu-22M, riferisce stamani l'agenzia Ukrinform citando le autorita' locali. Ore 5.35 Gli Usa condannano la: "Consente alla Russia di usare il suo territorio per uccidere civili" "Il regime di Lukashenko continua ...

