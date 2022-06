“Dicono che l’hanno presa”. Soleil Sorge, indiscrezione niente male che arriva dal suo mondo (Di lunedì 27 giugno 2022) Soleil Sorge opinionista al GF Vip 7. Dopo due esperienze consecutive, una al Grande Fratello e l’altra a La Pupa e il Secchione, l’ex volto di Uomini e Donne sembra essere pronta a tornare sul piccolo schermo. Ma dopo una breve pausa dai riflettori. Come ha affermato lei stessa,è tempo di staccare un po’ la spina… ma solo momentaneamente perchè in autunno la rivedremo in televisione. Soleil Sorge opinionista al GF Vip 7: esplode il gossip Soleil Sorge opinionista al GF Vip 7 non sorprende nessuno. È stata la protagonista indiscussa dell’ultima edisione del programma e chi meglio di lei conosce le dinamiche del gioco? Inoltre non è mai stata in silenzio e non ha peli sulla lingua. Caratteristica questa che la renderebbe il braccio destro perfetto di Alfonso. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)opinionista al GF Vip 7. Dopo due esperienze consecutive, una al Grande Fratello e l’altra a La Pupa e il Secchione, l’ex volto di Uomini e Donne sembra essere pronta a tornare sul piccolo schermo. Ma dopo una breve pausa dai riflettori. Come ha affermato lei stessa,è tempo di staccare un po’ la spina… ma solo momentaneamente perchè in autunno la rivedremo in televisione.opinionista al GF Vip 7: esplode il gossipopinionista al GF Vip 7 non sorprende nessuno. È stata la protagonista indiscussa dell’ultima edisione del programma e chi meglio di lei conosce le dinamiche del gioco? Inoltre non è mai stata in silenzio e non ha peli sulla lingua. Caratteristica questa che la renderebbe il braccio destro perfetto di Alfonso. ...

