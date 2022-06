Diciannovenne ucciso a Brindisi per aver rivelato i nomi dei suoi complici in un furto d'auto: preso il killer (Di lunedì 27 giugno 2022) commenta Dopo aver partecipato a un furto d'auto, 'spifferò' negli ambienti della malavita i nomi dei suoi complici: per questo il 19enne Giampiero Carvone venne ucciso a Brindisi il 10 settembre 2019. Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 giugno 2022) commenta Dopopartecipato a und', 'spifferò' negli ambienti della malavita idei: per questo il 19enne Giampiero Carvone venneil 10 settembre 2019.

