Del Vecchio | l’ultima battaglia | spezzare legame Mediobanca-Generali

(Adnkronos) – Scardinare l'ultimo baluardo dell'ex galassia finanziaria del Nord, sciogliendo il legame fra Mediobanca e Generali. Per liberare il gruppo assicurativo da quello che considerava un giogo e far spiccare un salto dimensionale al Leone, con una grande acquisizione o una fusione, sul modello dell'aggregazione fra la sua Luxottica e la francese Essilor. Leonardo Del Vecchio lascia incompiuta la sua ultima 'opera' finanziaria, che lo ha portato ad essere azionista di peso sia in Generali, con il 9,82%, che in Mediobanca, con il 19,4%. L'imprenditore, morto questa mattina a 87 anni a Milano, da anni era in rotta con il management dell'istituto di piazzetta Cuccia su diversi dossier. Primo fra tutti la gestione di Generali, sua partecipazione storica.

