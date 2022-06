Del Vecchio | il ragazzo di bottega che beffò la globalizzazione Il ritratto di Bricco

(Di lunedì 27 giugno 2022) Imprenditori vecchia maniera, una specie se non destinata a scomparire, almeno a rarefarsi un po’. Leonardo Delera uno di questi, in Italia lo si potrebbe chiamare un capitano d’industria. Ce ne sono stati tanti nella storia repubblicana, partiti da unao da un negozio di Paese, da Serafino Ferruzzi ad Adriano Olivetti, Bernardo Caprotti e, perché no, Silvio Berlusconi, tanto per citarne alcuni. E ora che il fondatore di Luxottica, il secondo uomo più ricco d’Italia con un patrimonio di 26 miliardi di dollari nel 2021 (prima di lui Giovanni Ferrero con 35 miliardi, secondo la classifica di Forbes) non c’è più, rimangono alcune domande di fondo: con Del, l’artigiano di origini pugliesi che dopo l’orfanotrofio a Milano ha creato ad Agordo (Belluno) il suo impero globale, se ne va definitivamente un certo modo di ...

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - veneziaradiotv : Addio a Leonardo del Vecchio - stenric56 : RT @GuidoCrosetto: Questo social (immagino anche gli altri) è pieno di persone arrabbiate perché Del Vecchio era ricco, aveva uno yacht ed… -

Secondo i soliti bene informati, Nicoletta Zampillo è stata una delle poche persone che Leonardoascoltava in vita, capace come poche di fargli battere il cuore al punto da averla sposata per ben due volte. Si vocifera che dopo il secondo matrimonio, come prima cosa, Nicoletta avesse ...Arrivabene, quelloprogetto giovani, un altro di quellicalcio sostenibile, è venuto meno ... Il '' Pogba cambierebbe una squadra, non il centrocampo. E Di Maria è stato molto più che una ...27 giu - Vigilia del Forum della Bce prudente per i listini del Vecchio Continente che, in attesa di avere nuove indicazioni dai banchieri centrali su tassi e inflazione, chiudono in ordine sparso la ...Il Ftse Mib segna in chiusura -0,69% in area 21.966 punti. Oggi a tenere banco a Piazza Affari la notizia della scomparsa di Leonardo Del Vecchio, all’età di 87 anni. Notizia che ha alimentato le ...