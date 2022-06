“De Ligt vale 100 milioni” | ma il prezzo di Koulibaly è assurdo | l’avvocato fa infuriare i tifosi

(Di lunedì 27 giugno 2022) Sulle colonne odierne di Tuttosport è intervenutoGiuseppe Bozzo, responsabile di AGB Sport Management, associazione che cura gli interessi di diversi calciatori fra cui Alessandro Zanoli, Fabio Quagliarella e Simone Zaza (in passato aveva assistito anche Antonio Cassano), Il quotidiano ha effettuato un sondaggio, tirando in ballo diversi procuratori, a proposito della possibile cessione del difensore della Juventus Matthijs De. In caso di partenza dell’olandese, i bianconeri potrebbero fiondarsi su Kalidou, la cui situazione con il Napoli è ancora tutta da chiarire. Il contratto del senegalese, infatti, scade tra un anno e, al momento, non c’è un’intesa con De Laurentiis per il rinnovo. FOTO: Getty –NapoliBozzo, a proposito della possibile cessione di De ...

...a dire Paul Pogba . Naturalmente, però, non è sufficiente il ritorno del francese per colmare ... E poi ci sono gli imprevisti, come il caso De, che ha chiesto la cessione, portando di fatto ...... la speranza è che viri su qualcun altro, magari deo Botman. Se però il Psg virasse su ... penso che la valutazione di 20 per lui sia corretta, ma Scamacca non45, può valere 25 - 30. ... Satin fa il prezzo di De Ligt: "In questo momento non vale più di 50 milioni" “Al di là della clausola, a mio avviso, in questo momento de Ligt non può valere 50 milioni di euro, quando Koulibaly ne vale solamente 30.Tuttosport ha effettuato un sondaggio tra diversi procuratori di primo piano a proposito della possibile cessione di De Ligt ...