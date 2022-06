“Dare sostegno e continuità al lavoro dei docenti nella prospettiva della valutazione formativa”. Le associazioni professionali chiedono ascolto al ministro Bianchi (Di lunedì 27 giugno 2022) Inviato da AIMC – CIDI – MCE – PROTEO FARE SAPERE – Come è noto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche hanno attuato l’ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020 sulla valutazione formativa nella scuola primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 giugno 2022) Inviato da AIMC – CIDI – MCE – PROTEO FARE SAPERE – Come è noto negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche hanno attuato l’ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020 sullascuola primaria. L'articolo .

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER Draghi: Lo sblocco del grano in Ucraina è essenziale per la sicurezza alimentare. Dobbiamo dare tutto il nos… - orizzontescuola : “Dare sostegno e continuità al lavoro dei docenti nella prospettiva della valutazione formativa”. Le associazioni p… - MauMassari : RT @Palazzo_Chigi: #G7GER Draghi: Lo sblocco del grano in Ucraina è essenziale per la sicurezza alimentare. Dobbiamo dare tutto il nostro s… - ItalyUN_NY : RT @Palazzo_Chigi: #G7GER Draghi: Lo sblocco del grano in Ucraina è essenziale per la sicurezza alimentare. Dobbiamo dare tutto il nostro s… - Anna04826465 : RT @Palazzo_Chigi: #G7GER Draghi: Lo sblocco del grano in Ucraina è essenziale per la sicurezza alimentare. Dobbiamo dare tutto il nostro s… -