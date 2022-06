Danza sportiva, chiusi a Catania i Campionati Italiani 2022: quasi 3000 atleti in pista (Di lunedì 27 giugno 2022) Si sono chiusi dopo tre weekend di gare i Campionati Italiani 2022 di Danza sportiva, andati in scena per la prima volta al Palaghiaccio di Catania, che ha sostituito la tradizionale sede di Rimini. Una manifestazione che ha visto coinvolti quasi 3000 atleti provenienti da tutta Italia, con diverse discipline presenti dal latin style (tecnica, sincronizzato e coreografico) al freestyle (tecnica, sincronizzato, coreografico e battle). Una prima volta, quella nella città etnea, che ha visto anche un’ottima affluenza di pubblico come sottolineato dalla presidente della della Federazione Italiana Danza sportiva (FIDS) Laura Lunetta: “Catania è una città innamorata della ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) Si sonodopo tre weekend di gare idi, andati in scena per la prima volta al Palaghiaccio di, che ha sostituito la tradizionale sede di Rimini. Una manifestazione che ha visto coinvoltiprovenienti da tutta Italia, con diverse discipline presenti dal latin style (tecnica, sincronizzato e coreografico) al freestyle (tecnica, sincronizzato, coreografico e battle). Una prima volta, quella nella città etnea, che ha visto anche un’ottima affluenza di pubblico come sottolineato dalla presidente della della Federazione Italiana(FIDS) Laura Lunetta: “è una città innamorata della ...

