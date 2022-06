(Di lunedì 27 giugno 2022)Tommasi è riuscito nella storica impresa di scalzare la coalizione di Centro Destra dal governo di. E’ un risultato storico per l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale.Tommasi ha saputo metter a frutto una vera e propria autorete dei rivali che si sono presentati divisi alla partita elettorale. In politica e nello sport chiha sempre ragione: onore al merito aTommasi ed in bocca al lupo per il suo nuovo lavoro. La vittoria diTommasi è fenomenale. Il neodinon ha alcunaTommasi, conclusa una importante carriera da calciatore, si è dedicato a numerose ...

... la listaTommasi Sindaco. Dieci i consiglieri di questa lista: Veronica Atitsogbe, Jacopo ... Completano la maggioranza i tre consiglieri di Traguardi (Ferrari, Pietro Giovanni ...Il gruppo più numeroso, con dieci componenti, è quello della listaTommasi Sindaco, nella ... Con il capogruppo uscenteFerrari entrano in Consiglio il presidente e la vicepresidente del ... Damiano Tommaso vince a Verona. Non ha esperienza amministrativa ma vuole esser un buon Sindaco. Riuscirà a far scoppiare la pace tra tifosi del Napoli e del Verona Lo ha detto il leader del Pd Enrico Letta in un'intervista al Tg3. Ne consegue, ha aggiunto, che il 'campo largo' è ancora in piedi: "A Verona Damiano Tommasi è stato appoggiato da tutti coloro che ...La carriera da calciatore di Damiano Tommasi è stata stravolta da un terribile infortunio: tutto quello che ne è susseguito ha preso la forma della ...