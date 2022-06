Pubblicità

you_trend : ?? #Ballottaggi: Damiano Tommasi (CSX) è eletto sindaco di #Verona #MaratonaYouTrend - gippu1 : Damiano #Tommasi è il SECONDO calciatore della storia della Nazionale Italiana ad essere eletto sindaco dopo Carlo… - you_trend : ?? #MaratonaYouTrend sui #ballottaggi, scrutinio a #Verona (sez. scrutinate: 14 su 265) Damiano Tommasi (CSX) 52,2%… - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: Damiano #Tommasi è il nuovo sindaco di #Verona: strappata a Sboarina la roccaforte della destra - Leonida62 : RT @salvini_giacomo: Nessuno potrà rivendicare la vittoria di Damiano Tommasi a Verona. È solo sua e di nessun leader di partito. -

Si sono svolti oggi i ballottaggi delle elezioni comunali dopo il primo turno dello scorso 12 - 13 giugno. La partita più attesa era quella di Verona, con, candidato del centrosinistra, che puntava a fermare il dominio storico del centrodestra. Verona(csx): 53,8% Federico Sboarina (Lega+FdI): 46,2% Parma Michele Guerra (...Hanno chiuso alle 23 i seggi per i ballottaggi che si sono svolti in 65 comuni in tutta Italia. In corso gli scrutini.(centrosinistra) è avanti nel voto del ballottaggio a Verona con il 53,8%, contro il 46,1% di Federico Sboarina (centrodestra), quando sono state scrutinate 78 delle 265 sezioni ...Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Partito già con un discreto vantaggio dopo il primo turno, con una civica personale lanciata al 16%, al ...Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. L’ex calciatore alla sua prima esperienza politica e a capo di una coalizione di centrosinistra espugna la città fortino della destra, battendo il ...