Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona | il centrosinistra vince quasi ovunque

(Di lunedì 27 giugno 2022) L'ex calciatore ha battuto iluscente Sboarina. Ilha vinto il secondo turno. Oltre aha conquistato Parma, Piacenza, Monza, Alessandria, Catanzaro. Il centrodestra tiene Lucca e Sesto San Giovanni. In calo l'affluenza

Pubblicità

you_trend : ?? #Ballottaggi: Damiano Tommasi (CSX) è eletto sindaco di #Verona #MaratonaYouTrend - fanpage : Ultim'ora - Damiano #Tommasi è il nuovo sindaco di Verona: l'ex calciatore della Roma e della Nazionale ha vinto al… - gippu1 : Damiano #Tommasi è il SECONDO calciatore della storia della Nazionale Italiana ad essere eletto sindaco dopo Carlo… - GCerqueti : @erikpaga13 Il 13/6, a proposito di Damiano Tommasi, hai scritto -con presuntuosa sicumera- “peccato che,andando al… - mgamicieli : RT @MPSkino: Bravo Damiano! TOMMASI Sindaco ???????????????????? Dopo 15 anni, Verona cambia aria, quell'aria pesante di destra che soffoca p… -

"Abbiamo scritto una pagina nella storia di Verona". Sono queste le prime parole cheha pronunciato ieri sera dopo la vittoria al ballottaggio contro il sindaco uscente Federico Sboarina . L'ex calciatore ha ricevuto l'affetto di centinaia di persone che si sono ...Nella citt à scaligera, da sempre feudo delle destre, l ' ex calciatoreha segnato forse il suo goal pi ù bello. L ' ex giocatore della Roma, ha saputo parlare alla citt à , ...Ai ballottaggi il centrosinistra travolge il centrodestra conquistando sette capoluoghi su 13 chiamati al secondo turno delle amministrative.ROMA. Elezioni comunali: il centrosinistra vince ai ballottaggi nelle principali città capoluogo, il centrodestra diviso non sfonda. Questa è la fotografia che viene fuori dai primi scrutini. VERONA - ...