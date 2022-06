Damiano Tommasi | chi è il sindaco di Verona con lo scudetto romanista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ha vinto con il 52% delle preferenze, che da oggi è il nuovodi. Il primo amministratore di csx dall’introduzione delle elezioni comunali, non ha mai attaccato direttamente l’avversario, Sboarina, durante la campagna elettorale. Aperto al dialogo con l’opposizione e dai toni pacati, ha sei figli, una storica passione per il calcio (che ha vissuto trionfalmente), e si è personalmente devoluto nel “porta a porta” prima delle elezioni. Per la maggioranza dei veronesi è l’uomo che “volterà pagina” nella storia del comune e che farà “Rete!” (questo il nome della sua coalizione) nell’amministrazione della città dell’Arena. Cosa c’è da sapere sul nuovo primo cittadino veronese. Da “centrocampista atipico” ail calciatore, il padre, il ...