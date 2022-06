Damiano Tommasi | chi è il nuovo sindaco di Verona? Età | moglie | figli | famiglia | fratelli | laurea | laureato | partito | nazionale | Instagram

(Di lunedì 27 giugno 2022)è ildi. Eletto il 27 giugno del 2022, l’uomo non si è sempre occupato di politica nella vita. Anzi, precedentemente è stato un eccellente campione sportivo. Andiamo a conoscere meglio insieme tutti e dettagli e le curiosità sulla sua vita privata e professionale. Leggi anche: Nicolas Bovi, ex di...

Una vittoria storica quella di, candidato dal centrosinistra con l'appoggio sia del M5S, senza simbolo, che di Azione. Prende il posto di Federico Sboarina, ex leghista passato con ...La vittoria storica del centrosinistra a Verona con l'ex calciatoreera nell'aria, dopo che il sindaco uscente Federico Sboarina (Fratelli d'Italia) ha rifiutato l'appoggio di Flavio Tosi (Forza Italia). Ma il candidato con la faccia da bravo ragazzo ...Al ballottaggio di Verona Damiano Tommasi per il centrosinistra ha piazzato il punto decisivo del ko nella rete dell'avversario di centrodestra Federico Sboarina. Ad aiutarlo è stata sicuramente una ..."Bisogna stare attenti a dare un giudizio nazionale, ma non c'è dubbio che al secondo turno ha vinto il centrosinistra, mentre al primo va riconosciuto il merito al centrodestra" - ha dichiarato il le ...