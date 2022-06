Dal Texas al New Mexico, viaggio della speranza per chi abortisce (Di lunedì 27 giugno 2022) Una clinica dove si praticano aborti: siamo a Santa Teresa, cittadina del New Mexico, Stato dove l'aborto è consentito con regole simili a quelle italiane. E qui arrivano già da mesi donne in fuga dal Texas, dove una legge molto restrittiva consente l'aborto solo entro le prime sei settimane, purché non si senta ancora il battito cardiaco del feto. Nelle cliniche del New Mexico già si intrecciano storie di migranti dell'aborto, e molte di più saranno in futuro. "Non sapevo a quante settimane ero e avevo paura di farmi visitare", dice questa ragazza che viene da Dallas, "perché appena sentono che il cuore batte non si può fare più niente in Texas. La gente ti giudica, se prendi i trasporti pubblici come un Uber o un Lyft, quando ti lasciano a un posto come questo, e così mi sono fatta portare a una stazione di servizio ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 giugno 2022) Una clinica dove si praticano aborti: siamo a Santa Teresa, cittadina del New, Stato dove l'aborto è consentito con regole simili a quelle italiane. E qui arrivano già da mesi donne in fuga dal, dove una legge molto restrittiva consente l'aborto solo entro le prime sei settimane, purché non si senta ancora il battito cardiaco del feto. Nelle cliniche del Newgià si intrecciano storie di migranti dell'aborto, e molte di più saranno in futuro. "Non sapevo a quante settimane ero e avevo paura di farmi visitare", dice questa ragazza che viene da Dallas, "perché appena sentono che il cuore batte non si può fare più niente in. La gente ti giudica, se prendi i trasporti pubblici come un Uber o un Lyft, quando ti lasciano a un posto come questo, e così mi sono fatta portare a una stazione di servizio ...

