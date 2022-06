Dal Covid si guarisce ma cosa ci lascia? Molti pazienti riferiscono sintomi a lungo termine, altri manifestano stanchezza e inappetenza fino a 4 settimane dall'infezione. L'alimentazione è sempre decisiva e la scelta del cibo aiuta il nostro organismo a consolidare le difese immunitarie (Di lunedì 27 giugno 2022) La ripresa dal virus SARS-CoV-2 è per Molti lunga e faticosa. L’infezione lascia anche ai soggetti paucisintomatici una cascata di postumi, in particolare l’astenia. Più o meno pronunciata la stanchezza condiziona la convalescenza e si protrae limitando lo svolgimento delle attività quotidiane. I pazienti riferiscono debolezza e inappetenza, per qualche giorno o settimana dalla conclusione della malattia virale. Per ritrovare le energie non esistono rimedi miracolosi, il decorso post infettivo del Covid è subordinato alla gravità dellaai fattori di rischio personali: «Bisogna prendersi del tempo» – afferma Paolo Bonfanti, professore di Malattie infettive all’Università Milano Bicocca e primario dell’Ospedale San ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 giugno 2022) La ripresa dal virus SARS-CoV-2 è perlunga e fati. L’anche ai soggetti paucisintomatici una cascata di postumi, in particolare l’astenia. Più o meno pronunciata lacondiziona la convalescenza e si protrae limitando lo svolgimento delle attività quotidiane. Idebolezza e, per qualche giorno o settimanaa conclusione della malattia virale. Per ritrovare le energie non esistono rimedi miracolosi, il decorso post infettivo delè subordinato alla gravità dellaai fattori di rischio personali: «Bisogna prendersi del tempo» – afferma Paolo Bonfanti, professore di Malattie infettive all’Università Milano Bicocca e primario dell’Ospedale San ...

