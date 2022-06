Dal cameriere all’estetista: le ultime offerte di lavoro in Bergamasca (Di lunedì 27 giugno 2022) Ecco la sintesi settimanale delle offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro Centro per l’Impiego di Albino impiego.albino@provincia.bergamo.it 17795 FRESATORE luogo di lavoro: VERTOVA 17705 CAMERIERA AI PIANI luogo di lavoro: SELVINO 17667 OPERAIO TESSILE luogo di lavoro: LEFFE 17684 PARRUCCHIERA luogo di lavoro: ALBINO 17776 TRAPUNTATORE luogo di lavoro: LEFFE 17797 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE luogo di lavoro: RANICA 17731 CAPOCANTIERE luogo di lavoro: LEFFE Centro per l’Impiego di Bergamo segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it 17609 ADDETTO CONSEGNE – PAT. B luogo di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Ecco la sintesi settimanale delledialle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede diCentro per l’Impiego di Albino impiego.albino@provincia.bergamo.it 17795 FRESATORE luogo di: VERTOVA 17705 CAMERIERA AI PIANI luogo di: SELVINO 17667 OPERAIO TESSILE luogo di: LEFFE 17684 PARRUCCHIERA luogo di: ALBINO 17776 TRAPUNTATORE luogo di: LEFFE 17797 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE luogo di: RANICA 17731 CAPOCANTIERE luogo di: LEFFE Centro per l’Impiego di Bergamo segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it 17609 ADDETTO CONSEGNE – PAT. B luogo di ...

