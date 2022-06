Dagli Usa missili a medio e lungo raggio per Kiev | Bombe russe su Kremenchuk, colpito un centro commerciale con oltre mille civili (Di lunedì 27 giugno 2022) 'Far finire la guerra entro l'anno', dice Zelensky ai leader G7, esortando l'Ue a 'intensificare le sanzioni contro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 giugno 2022) 'Far finire la guerra entro l'anno', dice Zelensky ai leader G7, esortando l'Ue a 'intensificare le sanzioni contro ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Immagini choc dagli Usa: i progressisti pro aborto fanno come a Capitol Hill. L'assalto al Senato (VIDEO) ?? - NicolaPorro : ?? Qualcosa sul campo di battaglia sta cambiando in favore di #Putin. Il retroscena di @pbecchi e Giovanni Zibordi ?? - Lorenzi04539669 : RT @boni_castellane: Il centrodestra deve svegliarsi e capire che il mondo è cambiato. Nuovi assetti, nuove priorità e soprattutto coraggio… - gratacasola : @ginogino82 @Massxmo Mah,non mi meraviglia niente di quello che viene dagli USA ?? - iduxking : RT @ultimenotizie: 'Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in tal senso (dagli #StatiUniti). Per quanto riguarda la protezione dei nostr… -