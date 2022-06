Da Udine: “Deulofeu-Napoli? Trattativa aperta, dipende da Mertens. Ma attenti a… (Di lunedì 27 giugno 2022) L’affare Deulofeu-Napoli resta in stand-by. Rispetto alle scorse settimane, si percepisce un raffreddamento della Trattativa, per cui la redazione di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, ha interpellato una fonte autorevole da Udine. Davide Marchiol, giornalista di TuttoUdinese, si è espresso sulla vicenda, facendo suonare qualche campanello d’allarme: “La Trattativa tra il Napoli e Gerard Deulofeu è viva ma dipende da cosa farà Dries Mertens. Se il belga dovesse restare, le percentuali di un trasferimento dello spagnolo diminuirebbero. Ad oggi il club più vicino a prenderlo è il Napoli. Il ragazzo piace anche in Spagna e se la Trattativa dovesse prolungarsi a lungo, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 giugno 2022) L’affareresta in stand-by. Rispetto alle scorse settimane, si percepisce un raffreddamento della, per cui la redazione di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss, ha interpellato una fonte autorevole da. Davide Marchiol, giornalista di Tuttose, si è espresso sulla vicenda, facendo suonare qualche campanello d’allarme: “Latra ile Gerardè viva mada cosa farà Dries. Se il belga dovesse restare, le percentuali di un trasferimento dello spagnolo diminuirebbero. Ad oggi il club più vicino a prenderlo è il. Il ragazzo piace anche in Spagna e se ladovesse prolungarsi a lungo, ...

