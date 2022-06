Da Cremonini allo Stadio all'omaggio a Clerici alla Gnam, passando per la danza, la settimana romana si apre all'insegna delle arti (Di lunedì 27 giugno 2022) L'estate entra nel vivo tra le note. MUSICA. A Village Celimontana, il 27 giugno, per 'Greg Ony Luneday', Claudio 'Greg' Gregori sarà in scena con The Surf Service, in un viaggio alla riscoperta dei ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022) L'estate entra nel vivo tra le note. MUSICA. A Village Celimontana, il 27 giugno, per 'Greg Ony Luneday', Claudio 'Greg' Gregori sarà in scena con The Surf Service, in un viaggioriscoperta dei ...

Pubblicità

leggoit : Da Cremonini allo Stadio all'omaggio a Clerici alla Gnam, passando per la danza, la settimana romana si apre all'in… - Kajaj_Arielaa : RT @drssweetheart: cerco 4 biglietti PRATO GOLD per cesare cremonini 28/06 allo stadio olimpico di roma - drssweetheart : cerco 4 biglietti PRATO GOLD per cesare cremonini 28/06 allo stadio olimpico di roma - milkshakesks : @Ciaotickets siamo fuori dall’arena della vittoria per Cremonini perché i biglietti che avete venduto non passano a… - RaggioLuceAct : Recentemente sono stato allo stadio di San Siro per il concerto di Cremonini Un Boato di energia si elevava da qu… -