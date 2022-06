Crolla una tribuna durante la corrida: almeno quattro morti e centinaia di feriti in Colombia. Le impressionanti immagini – Video (Di lunedì 27 giugno 2022) almeno quattro morti e centinaia di feriti, di cui 60 gravi. Una tribuna di legno è Crollata durante una corrida a El Espinal, nella Colombia centrale. L’incidente è avvenuto durante una corraleja, un evento durante il quale membri del pubblico sono incoraggiati a entrare nell’arena e sfidare i tori, domenica attorno alle 12 e ha coinvolto almeno otto palchi dell’arena Gilberto Charry. Lo spettacolo con i tori, come riporta Blu Radio di Bogotà, era stato organizzato per le festività in questi giorni di San Pietro e Paolo, e le tribune dell’arena erano strapiene di spettatori quando, forse per l’eccessivo affollamento, è avvenuto il crollo che ha coinvolto un gran ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022)di, di cui 60 gravi. Unadi legno ètaunaa El Espinal, nellacentrale. L’incidente è avvenutouna corraleja, un eventoil quale membri del pubblico sono incoraggiati a entrare nell’arena e sfidare i tori, domenica attorno alle 12 e ha coinvoltootto palchi dell’arena Gilberto Charry. Lo spettacolo con i tori, come riporta Blu Radio di Bogotà, era stato organizzato per le festività in questi giorni di San Pietro e Paolo, e le tribune dell’arena erano strapiene di spettatori quando, forse per l’eccessivo affollamento, è avvenuto il crollo che ha coinvolto un gran ...

Pubblicità

LaStampa : Pd, colpo grosso a Verona, trionfo a Parma e Piacenza. Tommasi sindaco a Verona: “Una pagina storica”. Letta: “Gran… - RaiNews : Il video del tragico incidente in Sudamerica: le immagini dall'alto, divenute virali sui social media, di un inter… - LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - claudia_b66 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | In Colombia almeno otto persone sono morte e una sessantina sono rimaste ferite nel crollo di una tribuna durante… - Nezeli_Fagundes : RT @qnazionale: Colombia video choc, crolla la tribuna durante una corrida: 5 morti e centinaia di feriti -