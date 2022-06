Cristiano Ronaldo alla Roma? Le ultime: “rifiutato l’Inter Miami, cerca una nuova casa in Europa” (Di lunedì 27 giugno 2022) Cristiano Ronaldo è destinato a lasciare il Manchester United, le possibilità di addio già in questa sessione di calciomercato sono molto concrete. Il calciatore è reduce da una stagione altalenante, dal punto di vista personale e di squadra, il portoghese non è contento dell’esperienza al Manchester United e le possibilità di un nuovo trasferimento sono molto alte. La squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Cristiano Ronaldo è la Roma, grazie anche alla presenza di Mourinho in panchina. La Roma ha ritrovato grande appeal dopo la vittoria della Conference League, in più è una piazza molto apprezzata dai calciatori per il tifo caldissimo dei tifosi. In pochi giorni è stato polverizzato il record di abbonamenti, l’entusiasmo è alle stelle. Il passaggio di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 giugno 2022)è destinato a lasciare il Manchester United, le possibilità di addio già in questa sessione di calciomercato sono molto concrete. Il calciatore è reduce da una stagione altalenante, dal punto di vista personale e di squadra, il portoghese non è contento dell’esperienza al Manchester United e le possibilità di un nuovo trasferimento sono molto alte. La squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni diè la, grazie anchepresenza di Mourinho in panchina. Laha ritrovato grande appeal dopo la vittoria della Conference League, in più è una piazza molto apprezzata dai calciatori per il tifo caldissimo dei tifosi. In pochi giorni è stato polverizzato il record di abbonamenti, l’entusiasmo è alle stelle. Il passaggio di ...

