Crisi energetica, il mondo a caccia di gigawatt alla faccia dell'ambiente (Di lunedì 27 giugno 2022) In Italia si piangono bollette dal costo esorbitante ma la Crisi energetica colpisce duramente anche dall'altra parte del mondo, laddove il costo della produzione sta aumentando e la popolazione è di miliardi di persone. Negli ultimi giorni lo Sri Lanka ha visto decine di migliaia di persone fare la fila alle pompe di carburante per fare il pieno, acquistando idrocarburi non soltanto per la mobilità quanto per far funzionare generatori di corrente. In Bangladesh agli esercizi commerciali, da sempre aperti con orari estesi, è stato imposto di chiudere alle 20 per risparmiare energia, mentre in India e Pakistan le continue interruzioni di corrente costringono le scuole e le attività a chiudere, mentre i residenti devono rinunciare all'aria condizionata proprio mentre ondate di calore producono temperature intorno ai 40 ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 giugno 2022) In Italia si piangono bollette dal costo esorbitante ma lacolpisce duramente anche dall'altra parte del, laddove il costoa produzione sta aumentando e la popolazione è di miliardi di persone. Negli ultimi giorni lo Sri Lanka ha visto decine di migliaia di persone fare la fila alle pompe di carburante per fare il pieno, acquistando idrocarburi non soltanto per la mobilità quanto per far funzionare generatori di corrente. In Bangladesh agli esercizi commerciali, da sempre aperti con orari estesi, è stato imposto di chiudere alle 20 per risparmiare energia, mentre in India e Pakistan le continue interruzioni di corrente costringono le scuole e le attività a chiudere, mentre i residenti devono rinunciare all'aria condizionata proprio mentre ondate di calore producono temperature intorno ai 40 ...

