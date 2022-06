Covid | Ricciardi | ' aumento contagi conseguenza misure tolte a maggio'

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos Salute) - Il nettodei? "E' ladella rimozione dellefatta a, laè questa ondata estiva. Se non ci prepariamo vedo l'autunno molto preoccupante”. Lo afferma Walter, docente di Igiene alla Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di 'Radio1 in vivavoce' su Rai Radio1. "Purtroppo - ammette- non sono riuscito, insieme al ministro, a convincere il Governo a tenere le mascherine, come pochissimo altri paesi stanno peraltro facendo. Questo - sostiene - ha significato una enorme circolazione del virus, soprattutto nei luoghi chiusi, ma anche nelle manifestazioni di massa, che hanno determinato l'dei ...

Quanto all'ondata estiva di contagi'mi stupisce chi, tra i presunti esperti - dice- si sorprende per i dati sull'ondata pandemica che stiamo vivendo. Non riesco a capire cosa ...Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, a livello nazionale il 7,9% dei posti letto in area medica sono occupati da malati, dato che scende al 2,2% in terapia intensiva.: 'L'...Matteo Bassetti, il noto infettivologo genovese, su Twitter, ha commentato l'andamento epidemico del Covid-19 in Italia.(Adnkronos) - Il netto aumento dei contagi covid in Italia "E' la conseguenza della rimozione delle misure fatta a maggio , la conseguenza è questa ondata estiva. Se non ci prepariamo vedo l'autunno ...