Covid: presidente virologi, 'Omicron 5 il virus più contagioso al mondo' (Di lunedì 27 giugno 2022) Milano, 27 giu. (Adnkronos Salute) - Sars-CoV-2, nella 'versione' Omicron 5, "forse oggi può essere considerato il virus più contagioso al mondo e proprio in questa caratteristica sta la sua pericolosità": rispetto al coronavirus che ci ha travolto come uno tsunami nelle prime fasi della pandemia "è sicuramente meno aggressivo, ma resta problematico perché nel provocare tante infezioni può arrivare facilmente anche alle persone più fragili". In un'intervista all'Adnkronos Salute Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), invita "non sottovalutare" la sottovariante Omicron BA.5 destinata a diventare dominante. Un monito che l'esperto lancia soprattutto in vista dell'autunno perché "a ottobre il virus ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Milano, 27 giu. (Adnkronos Salute) - Sars-CoV-2, nella 'versione'5, "forse oggi può essere considerato ilpiùale proprio in questa caratteristica sta la sua pericolosità": rispetto al coronache ci ha travolto come uno tsunami nelle prime fasi della pandemia "è sicuramente meno aggressivo, ma resta problematico perché nel provocare tante infezioni può arrivare facilmente anche alle persone più fragili". In un'intervista all'Adnkronos Salute Arnaldo Caruso,della Società italiana dia (Siv-Isv), invita "non sottovalutare" la sottovarianteBA.5 destinata a diventare dominante. Un monito che l'esperto lancia soprattutto in vista dell'autunno perché "a ottobre il...

