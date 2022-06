Covid: Pechino, 'strategia contagi zero per altri 5 anni', panico e marcia indietro (Di lunedì 27 giugno 2022) Londra, 27 giu. (Adnkronos Salute) - Pechino potrebbe insistere sulla rigida politica zero Covid "per i prossimi 5 anni". Un annuncio, quello delle autorità della capitale cinese, che - riporta il 'Guardian' - ha scatenato allarme, rabbia e confusione. Ed è presto sparito il riferimento temporale alla strategia che tra l'altro prevede test di massa obbligatori e restrizioni agli spostamenti e che è stata alla base, ad esempio, del lockdown duro di Shanghai. "Conto alla rovescia per la fuga dalla Cina", ha subito commentato qualcuno su Weibo. Secondo il testo originale della comunicazione attribuita al segretario del Partito comunista cinese a Pechino, Cai Qi, "nei prossimi 5 anni Pechino si impegnerà senza sosta per la normalizzazione della prevenzione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Londra, 27 giu. (Adnkronos Salute) -potrebbe insistere sulla rigida politica"per i prossimi 5". Un annuncio, quello delle autorità della capitale cinese, che - riporta il 'Guardian' - ha scatenato allarme, rabbia e confusione. Ed è presto sparito il riferimento temporale allache tra l'altro prevede test di massa obbligatori e restrizioni agli spostamenti e che è stata alla base, ad esempio, del lockdown duro di Shanghai. "Conto alla rovescia per la fuga dalla Cina", ha subito commentato qualcuno su Weibo. Secondo il testo originale della comunicazione attribuita al segretario del Partito comunista cinese a, Cai Qi, "nei prossimi 5si impegnerà senza sosta per la normalizzazione della prevenzione ...

