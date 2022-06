Covid, Ordini medici: “Impennata di contagi, tanti non registrati” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Siamo in una fase in cui i contagi stanno salendo vertiginosamente, purtroppo i dati registrati non sono quelli reali perché buona parte dei cittadini che non hanno bisogno di cure o di certificazioni non registrano la positività. Nonostante questo la pressione sugli ospedali è ancora accettabile e il ricorso alle terapie intensive è piuttosto limito. Quindi abbiamo una prospettiva ottimistica”. Lo ha detto Filippo Anelli presidente della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, nel suo intervento a TgCom24. Si dovrebbe pensare di nuovo a misure restrittive? “Servirebbe una maggiore responsabilità da parte di tutti – ha risposto Anelli – Soprattutto negli incontri con altra gente e negli eventi dove sarebbe meglio usare ancora la mascherina”. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “Siamo in una fase in cui istanno salendo vertiginosamente, purtroppo i datinon sono quelli reali perché buona parte dei cittadini che non hanno bisogno di cure o di certificazioni non registrano la positività. Nonostante questo la pressione sugli ospedali è ancora accettabile e il ricorso alle terapie intensive è piuttosto limito. Quindi abbiamo una prospettiva ottimistica”. Lo ha detto Filippo Anelli presidente della Fnomceo, Federazione nazionale deglideichirurghi e odontoiatri, nel suo intervento a TgCom24. Si dovrebbe pensare di nuovo a misure restrittive? “Servirebbe una maggiore responsabilità da parte di tutti – ha risposto Anelli – Soprattutto negli incontri con altra gente e negli eventi dove sarebbe meglio usare ancora la mascherina”. L'articolo ...

