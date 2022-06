Covid oggi Toscana, 995 contagi e 10 morti: bollettino 27 giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 995 i contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Si registrano inoltre altri 10 morti. 292 i casi confermati con tampone molecolare e 703 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.196.650 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.144.079 (95,6% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 833 tamponi molecolari e 3.154 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25% è risultato positivo. Sono invece 1.397 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 995 idainsecondo ildi, 27. Si registrano inoltre altri 10. 292 i casi confermati con tampone molecolare e 703 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.196.650 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.144.079 (95,6% dei casi totali).sono stati eseguiti 833 tamponi molecolari e 3.154 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25% è risultato positivo. Sono invece 1.397 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il ...

