Covid oggi in Italia: 24.747 casi, boom di ricoveri. Bollettino 27 giugno dalle Regioni (Di lunedì 27 giugno 2022) Il trend di ricoverati e terapie intensive (Gimbe) Roma, 27 giugno 2022 - Sono 24.747 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Italia, a fronte di 63 decessi (qui i numeri completi del 26 giugno ). ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Il trend di ricoverati e terapie intensive (Gimbe) Roma, 272022 - Sono 24.747 i nuovidiregistratiin, a fronte di 63 decessi (qui i numeri completi del 26). ...

Pubblicità

stebellentani : Dal Corsera di oggi. Abbiamo poco più di 200 ricoverati in TI e 160 di loro non sono lì per covid. Punto ??????? - fattoquotidiano : A oggi i paesi del #G7 hanno donato ai paesi più poveri solo il 49% dei 2,1 miliardi di vaccini Covid annunciati. U… - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - attilascuola : RT @ilcupo_m: Ieri matrimonio,190 invitati tutti trivax super convinti…?????? oggi 190 positivi sl covid ?????? ma ancora parlano di vaccino? - JJ1897JJ : RT @tradori: Incredibile Ancora oggi, ogni volta che si scrive sull’obbligo vaccinale o sul GreenCazz, non devi attendere molto per trovar… -