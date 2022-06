Covid | news Bollettino | 48 456 nuovi casi e 44 morti Tasso di positività al 24 | 3%

Pubblicità

RobertoBurioni : Su @repubblica trovate il mio punto di vista sulla situazione attuale riguardo a COVID-19 - repubblica : Catania, giudice teme il Covid e fa pipì dentro bottiglie che conserva in un armadio - HuffPostItalia : 'Omicron aumenta i casi di Long Covid, conseguenze anche 2 anni dopo l'infezione' - Vincenzo12_63 : RT @Azazel67Nadin: - falcone1162 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (26 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento?? -

LUBIANA. Nessuna eccezione. La nuova ondata estiva di contagi da, con alta probabilità trainata dalle ultime varianti Omicron " la Ba.4 e la Ba.5 " sta toccando anche Paesi vicini all'Italia, Slovenia in testa. Tuttavia, almeno per ora, la crescita dei casi ...TRIESTE. C'è il paziente che si ricovera per una protesi d'anca, per la ricostruzione del legamento crociato, per una qualsiasi altra operazione, e si ritrova positivo al Sars - CoV - 2. I numeri alti ...Costretto a chiudere per mancanza di personale . Succede a Viterbo , in un posto suggestivo, completamente rinnovato e con un giardino di grande ...Sabato due luglio inizieranno i saldi estivi (per terminare il 31 agosto) tra una peggiore situazione economica dei consumatori e i rincari ...