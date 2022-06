Covid, il presidente dei virologi: Profonda ingiustizia costringere in casa i positivi, responsabilizzarli (Di lunedì 27 giugno 2022) “Il virus è endemico, ci sono tantissimi positivi a Covid ed è diventato ormai impossibile tracciare e quarantenare tutti”. E’ alla luce di questo quadro che secondo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), “dal punto di vista pratico è una Profonda ingiustizia che vengano costrette in casa le persone positive” ufficialmente, quelle che accettano di sottoporsi ai tamponi che fanno partire la procedura di isolamento. “Così si forza la mano e si inducono moltissimi positivi a non dichiararsi”. In altre parole, l’obbligo di quarantena per i contagiati alimenta il sommerso e la circolazione non controllata di Sars-CoV-2, mentre passare dall’imposizione alla responsabilizzazione “sarebbe una cosa di buon senso”, dichiara ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 giugno 2022) “Il virus è endemico, ci sono tantissimied è diventato ormai impossibile tracciare e quarantenare tutti”. E’ alla luce di questo quadro che secondo Arnaldo Caruso,della Società italiana dia (Siv-Isv), “dal punto di vista pratico è unache vengano costrette inle persone positive” ufficialmente, quelle che accettano di sottoporsi ai tamponi che fanno partire la procedura di isolamento. “Così si forza la mano e si inducono moltissimia non dichiararsi”. In altre parole, l’obbligo di quarantena per i contagiati alimenta il sommerso e la circolazione non controllata di Sars-CoV-2, mentre passare dall’imposizione alla responsabilizzazione “sarebbe una cosa di buon senso”, dichiara ...

