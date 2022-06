Covid Campania | il bollettino del 27 giugno Contagi | oggi sfondano il 31% - Cronaca - quotidiano net

PubblicitĂ

reportrai3 : L'emergenza Covid è finita ma la sanità è al collasso. A maggio 2020 il Decreto Rilancio stanziava 1,4 miliardi di… - ottopagine : Covid in Campania, indice di positività sfonda la quota del 30 per cento - BeneventoNews : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (27 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - cronachecampane : Il covid in Campania sfonda il muro del 31% #Covid #tassodipositività #terapiaintensiva - MundoNapoli : Covid-19, il bollettino odierno della Regione Campania -

oggi in Italia: 24.747 casi, boom di ricoveri. Bollettino 27 giugno dalle Regioni Napoli, 27 giugno 2022 " Sfondano la quota del 31% i contagi in, dove il tasso di contagiosità del ......al via il 4 luglio nel quartiere nel centro di Napoli che torna dopo due anni di stop per il. ... la bellezza ed il contrasto alla povertà educativa - Fondazione Con Il Sud, Regionee ...La Regione Campania come di consueto riporta i dati riguardanti il contagio da Coronavirus. La Campania registra un numero di 2.647 positivi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna, il sito della ...In Campania i contagi sfondano la quota del 30 per cento. I positivi del giorno sono 2.647 su 8352 test. Il tasso di positività è del 31,69% rispetto al 28,3 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva ...