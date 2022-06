Covid, ancora fase pandemica. Mascherina nei luoghi di lavoro, oggi si decide (Di lunedì 27 giugno 2022) Luci e ombre in questa nuova fase epidemica da Covid-19 in Italia che vede correre i contagi ma non malattia e decessi. E dati alla mano, oggi, lunedì 27 giugno, incontro tecnico tra ministero del lavoro,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 giugno 2022) Luci e ombre in questa nuovaepidemica da-19 in Italia che vede correre i contagi ma non malattia e decessi. E dati alla mano,, lunedì 27 giugno, incontro tecnico tra ministero del,...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, ancora in fase pandemica. In un incontro tecnico si decide oggi sulla mascherina a lavoro. Brusaferro: 'L'o… - repubblica : Locatelli: 'Il Covid può ancora fare male. Vaccino in autunno a tutti gli over 60” [di Michele Bocci] - Agenzia_Ansa : “Si dice che sia tutto finito ma non lo è, è finita solo la fase acuta e le mascherine sono ancora importanti, la… - _Maka72 : @GuidoCrosetto @pbecchi Ma lei perchè non è rimasto nel partito e ha fatto il giro delle piazze per convincere gli… - zephira_137 : RT @ilDietrologo: Scusate non ho ancora sentito nessuno dare la colpa dell'aumento di contagi #covid agli assembramenti selvaggi durante il… -